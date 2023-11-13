«Заболевание будет прогрессировать»: врач рассказал, что может грозить Отару Кушанашвили

СМИ сообщали, что журналист и шоумен Отар Кушанашвили перенес сердечный приступ. Сейчас он якобы находится дома, а его состояние улучшается.

В то же время прокуратура заподозрила Кушанашвили во вранье и инсценировке происшествия. В скором времени этот факт будет проверен.



Кардиолог-терапевт Алексей Жито рассказал нам, что конкретно могло случиться с Кушанашвили, если он и его близкие говорят правду, и какие прогнозы по его здоровью можно сделать.

«Сердечный приступ — это состояние, когда возникает дисбаланс между потребностью миокарда в кислороде и питательных веществах. Также это проявление хронической ишемической болезни — легкие симптомы, которые постепенно угнетают работу мышц сердца», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, жизни журналиста ничего не угрожает, если он будет придерживаться рекомендаций врачей. В противном же случае последствия могут быть весьма неприятными.

«Скорее всего, речь идет о переходе на начавшуюся нестабильную стенокардию, которая вовремя была купирована врачами. Современная медикаментозная терапия может улучшить доставку кислорода и питательных веществ, а также снять нагрузку с миокарда. Таким образом дисбаланс будет ликвидирован, и все будет нормально. Но, если пациент будет нарушать режим, например, много работать, переедать, курить, не высыпаться, то заболевание будет прогрессировать», — предупредил Жито.

Кушанашвили сейчас, добавил кардиолог, нужен покой, легкая физическая нагрузка, дыхательная гимнастика, эмоциональный покой и диета. От алкоголя на время восстановления придется отказаться.

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