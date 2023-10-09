«Могут быть осложнения»: как пройдет восстановление Шевчука после инфаркта

Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда, о чем публике рассказали представители группы «ДДТ». В связи с этим концерты коллектива были перенесены.

Врач-кардиолог Юлия Кубай рассказала нам, сколько займет восстановление музыканта, и что ему грозит, если он выйдет на сцену раньше времени.

«Если помощь была оказана вовремя, и повреждение сердечной мышцы было минимальным или его вообще не произошло, то 3-4 месяца достаточно для восстановления. Пациент после инфаркта миокарда проходит реабилитацию под контролем кардиолога-реабилитолога. Нагрузки увеличиваются постепенно и поэтапно с учетом переносимости и преемственности к предшествующему этапу реабилитации», — пояснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выступления — тоже серьезное испытание для организма, поэтому Шевчуку начинать их до завершения курса реабилитации нельзя. По словам собеседницы, это чревато серьезными проблемами.

«Если пациент выполняет запланированную нагрузку и при этом не чувствует никакого дискомфорта (боль в груди, одышку, выраженную слабость, головокружения), то выносливость к нагрузкам восстанавливается. Но могут быть и осложнения: повторный инфаркт, гипертонический криз, проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Кроме того, не исключена выраженная общая слабость на фоне неполного восстановления», — предупредила кардиолог.

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