Заболевания молочной железы у детей и подростков начали лечить хирургическим путем в Балашихе

В Балашихинской больнице начали проводить хирургическое лечение заболеваний молочной железы у детей и подростков. В отделении детской хирургии появились специалисты с необходимым опытом и знаниями. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в больницу поступила пятнадцатилетняя девушка с диагностированной ранее фиброаденомой молочной железы. Это доброкачественная опухоль из железистой и соединительной ткани, которая формирует структуру груди.

Пациентка рассказала, что меньше чем за год опухоль выросла до размера спичечного коробка. При этом новообразование не вызывало боли и неприятных ощущений, однако доставляло девушке эстетический дискомфорт.

Врачи удалили опухоль размером пять на три сантиметра через небольшой разрез, после чего наложили косметические швы. Для окончательного подтверждения диагноза извлеченную ткань отправили на гистологическое исследование. Отмечается, что пациентка уже выписана под наблюдение хирурга по месту жительства.