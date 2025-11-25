Забота о себе: в Ленинском округе более 115 тыс. жителей прошли диспансеризацию в 2025 году

В Ленинском городском округе за 2025 год прошли диспансеризацию свыше 115 тыс. жителей — это более 80% от плана. Основная цель программы — раннее выявление заболеваний и факторов риска, что позволяет начинать лечение на ранних стадиях.

Особый акцент в этом году делают на здоровье людей репродуктивного возраста — осмотры проводят гинекологи и урологи. К участию в диспансеризации активно привлекают сотрудников предприятий и сфер образования.

В ходе диспансеризации выявляют гипертонию, повышенный уровень глюкозы, а также нарушения на ЭКГ, нередко требующие экстренной помощи и госпитализации. Важным исследованием остается анализ кала на скрытую кровь: благодаря ему уже выявлено около 10 случаев онкологии кишечника на ранних стадиях.

Программа включает два этапа: базовый комплекс обследований и, при необходимости, дополнительные исследования у узких специалистов. Пройти диспансеризацию могут взрослые и дети, обратившись в свою поликлинику. Запись доступна на портале госуслуг и по номеру 122.