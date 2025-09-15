Забыть про лимон? Врач назвал лучшие способы защиты от простуды

Популярные народные средства, такие как чеснок и лимон, не являются эффективными профилактическими мерами. Об этом эксперт заявил в беседе с HuffPost .

Терапевт Кайван Хан рассказал, как подготовиться к сезону простуд и гриппа, отметив бесполезность лимона и чеснока. Главным фактором защиты осенью он назвал полноценный сон, который важен для выработки веществ, борющихся с инфекциями.

Также врач посоветовал чаще мыть руки, придерживаться сбалансированного питания с овощами, фруктами и зеленью. Хан рекомендовал заранее купить жаропонижающие средства, спреи от насморка и сделать прививку от гриппа — лучше всего в сентябре.

Информация носит ознакомительный характер и не является медицинским советом.

