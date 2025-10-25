«Замкнутый круг сладкого»: нутрициолог объяснила, почему опасно есть сладкое на завтрак

Нутрициолог Мила Масленникова в беседе с РИА Новости предупредила об опасности употребления сладкой пищи на завтрак. По ее словам, такая привычка провоцирует резкий всплеск глюкозы и инсулина в крови, что способно запустить цепочку негативных последствий для организма.

Эксперт объяснила механизм: во время ночного сна человек не получает пищу, а значит, уровень глюкозы и инсулина естественным образом снижается, что благоприятно влияет на метаболизм. Однако, если утром сразу съесть сладкое, происходит резкий скачок этих показателей, за которым неизбежно следует спад. Это порождает замкнутый круг: падение уровня глюкозы вызывает новое желание съесть сладкое.

Масленникова подчеркнула, что подобные колебания чреваты серьезными нарушениями: снижением энергии и концентрации, гормональным дисбалансом, ослаблением иммунитета, повышением уровня воспаления в организме, а также ростом рисков развития диабета и онкологических заболеваний.

Для тех, кто не может полностью отказаться от сладкого на завтрак, нутрициолог дала несколько рекомендаций:

употреблять сладкое только после основного сбалансированного приема пищи (с учетом белков, жиров и углеводов);

выбирать альтернативы рафинированному сахару — например, стевию, эритрит или аллюлозу;

добавлять в утренний рацион больше клетчатки, которая улучшает чувствительность клеток к инсулину и помогает сгладить скачки глюкозы.

