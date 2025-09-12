Защитить сердце и избежать тромбов? Назван вкусный продукт, который работает как природное лекарство

Регулярное употребление винограда может стать эффективной мерой для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы.

Целебные свойства ягоды связаны с высоким содержанием в ней мощных природных антиоксидантов — полифенолов.

Как пояснила специалист, полифенолы способствуют снижению концентрации «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови, что напрямую уменьшает риск развития атеросклероза. Кроме того, эти соединения оказывают положительное влияние на работу миокарда.

Отдельного внимания заслуживает другой ценный компонент винограда — ресвератрол. Это вещество повышает эластичность сосудистых стенок, способствует их расслаблению и помогает предотвратить повышение артериального давления. Также в составе ягод найдены флавоноиды, в частности, рутин, который играет ключевую роль в профилактике тромбообразования. Блокируя формирование кровяных сгустков, рутин существенно снижает вероятность возникновения таких опасных состояний, как инфаркт или инсульт.

Ранее терапевт раскрыла влияние томатов на здоровье человека.