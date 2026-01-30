«Защитник сердца в тарелке». Диетолог назвал простую кашу, снижающую риск инсультов

В эфире популярной программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» эксперт в области диетологии Олег Кривченков сделал акцент на одном из самых недооцененных продуктов для здоровья сердца. Выпуск передачи опубликован на платформе «Смотрим».

По его мнению, мощным защитником сердечно-сосудистой системы является обыкновенная пшенная каша.

Ключевым аргументом специалиста стал исключительно высокий уровень магния в составе крупы. Всего в одной порции (100 граммов) пшена содержится около 18% от суточной потребности человека в этом жизненно важном микроэлементе.

«Он действует на тонус сосудов, снижает артериальное давление, нивелирует риски инфарктов, инсультов и так далее», — рассказал Кривченков.

Но на этом полезные свойства пшена не заканчиваются. Кривченков также отметил его комплексное положительное воздействие на организм: продукт помогает контролировать уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина), служит фактором профилактики развития сахарного диабета второго типа и даже снижает риск образования конкрементов в желчном пузыре.

