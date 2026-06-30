Засунул 16 магнитов в нос: что достали врачи Морозовской больницы и чем это могло закончиться

Столичные врачи экстренно прооперировали десятилетнего мальчика, который засунул в нос 16 магнитов. Инцидент произошел в Морозовской больнице, куда ребенка доставили с опасным инородным телом в носовой полости, сообщают Telegram-каналы.

Медики справились без хирургического вмешательства, применив специальную петлю. Все магниты были извлечены оперативно, осложнений удалось избежать. Ребенка после процедуры попросили впредь держаться подальше от подобных предметов.

Оториноларинголог больницы объяснил, чем именно опасна такая ситуация. По его словам, главная угроза кроется во взаимодействии магнитов: если они оказываются по разные стороны носовой перегородки, то притягиваются друг к другу, сдавливают хрящ и могут спровоцировать омертвение тканей.