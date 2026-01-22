«Завозная инфекция». В Чите выявили подозрение на корь у ребенка, прилетевшего из Таджикистана

По данным телеграм-канала управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю от 22 января, у ребенка, прибывшего из Таджикистана 16 января, заподозрили это опасное инфекционное заболевание. Официальная регистрация произошла 19 января.

Сейчас в городе развернуты активные противоэпидемические мероприятия. Медработники обследуют окружение заболевшего по месту жительства, а также проверяют наличие прививок у пациентов, недавно выписанных из местной инфекционной больницы. Отдельно прорабатывается круг контактных лиц среди пассажиров авиарейса № 5223 авиакомпании S7 Airlines, которые прилетели в Читу из Новосибирска в тот же день — 16 января 2026 года.

Главная задача — найти среди контактных всех, кто не имеет достаточной иммунной защиты: непривитых, привитых однократно или тех, чей прививочный статус неясен. Именно эти люди подлежат немедленной вакцинации для предотвращения распространения вируса.

Роспотребнадзор обращается к жителям с просьбой помочь медикам и не отказываться от осмотров и профилактических прививок. При отсутствии данных о вакцинации можно сдать анализ на наличие иммуноглобулинов G к кори. Отрицательный результат такого теста является прямым показанием для иммунизации.

Ранее сообщалось о том, что в корпусе МГУ объявили карантин после подтверждения кори.