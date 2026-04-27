«Диктуйте голосом до минуты и делитесь диалогами по ссылке»: что изменилось в голосовом помощнике Алиса AI

Разработчики голосового помощника Алиса представили набор новых функций, которые делают общение с ним еще удобнее, передает интернет-портал computerra.ru. Теперь пользователи могут не только печатать, но и диктовать запросы голосом, делиться интересными диалогами по ссылке, а также получать более точные подсказки для продолжения разговора. Кроме того, версия для планшетов стала значительно комфортнее.

Главное нововведение — режим микрофона. Он позволяет диктовать запросы голосом до одной минуты. Система хорошо распознает русскую речь. Если помощник ошибся, пользователь может отредактировать распознанный текст перед отправкой. Функция доступна в веб-версии, а также в приложениях для устройств на iOS и Android. Это особенно удобно, когда руки заняты или набирать текст долго.

Вторая важная функция — «Поделиться». Теперь можно отправить ссылку на всю переписку с Алисой или на отдельный вопрос вместе с ответом. Публичная версия диалога открывается без входа в аккаунт — достаточно просто перейти по ссылке. Это полезно, если вы хотите показать друзьям забавный разговор или поделиться найденной полезной информацией.

Улучшенные умные подсказки тоже заслуживают внимания. Алиса теперь предлагает готовые формулировки для быстрого ввода запросов. После того как помощник дал ответ, рядом появляются варианты продолжения диалога — можно просто нажать на одну из подсказок, а не придумывать свой вопрос заново. При этом возможность ввести собственный запрос полностью сохраняется.

Наконец, разработчики адаптировали интерфейс для планшетов. Увеличены зоны взаимодействия — кнопки и поля ввода стали крупнее, нажимать их удобнее. Улучшена навигация. Появилась полноценная поддержка горизонтального режима. Теперь пользоваться Алисой на iPad и Android-планшетах комфортно в любой ориентации экрана.

Ранее будущий генеральный директор Apple Джон Тернус пригрозил новыми ИИ-продуктами и заявил о намерении изменить мир.