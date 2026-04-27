Последствия штормового ветра в Самарской области унесли жизни трех человек. По данным экстренных служб, жертвами разгула стихии стали двое жителей Самары и один несовершеннолетний. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Первое смертельное ЧП произошло на улице Карла Маркса — рухнувшее дерево придавило мужчину. Спустя короткое время в Куйбышевском районе на тротуар упало еще одно дерево. Под ним оказались две девочки-подростка, одна из них скончалась на месте. Вторую школьницу в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в специализированное медучреждение, о чем проинформировал министр здравоохранения области Андрей Орлов.

Непогода затронула и соседний Тольятти. На оживленной улице Юбилейной мощный порыв ветра вырвал из земли и опрокинул на 70-летнюю прохожую остановочный павильон. Прибывшие на место очевидцы и спасатели оперативно высвободили пенсионерку и передали ее бригаде медиков. Сейчас ее состояние стабильно и не вызывает опасений.

В связи с гибелью несовершеннолетней региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при обеспечении безопасности мест общего пользования. Городские службы продолжают ликвидировать последствия разгула стихии.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о работе коммунальщиков в период непогоды.