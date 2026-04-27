Пьяный лихач получил приговор за ДТП с пострадавшими

В Анжеро-Судженске суд поставил точку в истории, которая началась в мае 2025 года с лихачества на дороге и закончилась больничными койками для женщины и подростка. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

Было установлено, что 35-летний мужчина на легковушке решил обогнать другую машину на нерегулируемом перекрестке. Маневр, как позже выяснилось, был обречен: машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой, в которой ехали обычные люди — 54-летняя женщина и 15-летняя девочка. Удар был такой силы, что обе пассажирки получили серьезные травмы.

Полицейские, прибывшие на место, быстро поняли, что авария пахнет не только железом. Водитель, устроивший столкновение, вел себя неадекватно. Медицинское освидетельствование подтвердило худшие опасения: содержание алкоголя в крови мужчины почти в три раза превышало допустимую норму. Он сел за руль пьяным в хлам и поехал кататься по городу, забыв о ПДД и подвергнув опасности других участников движения.

Следствие собрало доказательства, и дело ушло в суд. Судья признал мужчину виновным по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека. Осужденный проведет четыре года на принудительных работах, причем 5% его заработной платы будут удерживать в пользу государства. Кроме того, его лишили водительских прав на два с половиной года.

Но главное — суд удовлетворил иски пострадавших. Теперь пьяный лихач обязан выплатить женщине и семье подростка компенсацию морального вреда на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

