Гигант у самых лодок: во Владивостоке сняли бесстрашного кита, устроившего акробатическое шоу

Очевидцы во Владивостоке засняли на камеру огромного кита, который без боязни проплыл вплотную к кораблям и лодкам, а затем устроил зрителям эффектное представление, высоко выпрыгнув из воды. Завораживающие кадры опубликовало городское сообщество «Город В».

По утверждению бывалых рыбаков, морским гостем оказался малый полосатик, также известный как минке. Скорее всего, гигант приблизился к береговой линии, увлекшись погоней за косяком сельди. Позже животное перебралось в акваторию бухты Тихая, где продолжило активно охотиться.

Местные наблюдатели в разговоре с авторами паблика подчеркнули, что такие близкие контакты с китами происходят нечасто — обычно полосатики осторожничают и держатся на почтительном расстоянии от маломерных судов. Однако данная особь проявила исключительное хладнокровие, позволив снимать себя с минимальной дистанции, и порадовала окружающих серией трюков: морской исполин неожиданно взмыл над поверхностью, обнажив брюхо. Видеоролик с «танцем» кита мгновенно разлетелся по соцсетям.

