В Подмосковье с помощью фандоматов и контейнеров для текстиля за квартал собрали около 1,4 тыс. тонн вторсырья

Жители Подмосковья с помощью фандоматов и контейнеров для текстиля за первые три месяца 2026 года собрали около 1,4 тыс. тонн вторсырья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На территории региона насчитывается 684 фандомата. За квартал было собрано 32,8 тонны пластиковых бутылок и 8 тонн алюминиевых банок.

Число контейнеров для сбора текстиля в Подмосковье превышает 4 тыс. За три месяца жители сдали 1,3 тыс. тонн такого вторсырья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в регионе. Он отметил, что в этом году обновят более 1 тыс. таких объектов.