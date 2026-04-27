Вкус свободы после бана: Камила Валиева отведала торт в первый день рождения после дисквалификации

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Камила Валиева впервые после завершения четырехлетней дисквалификации публично показала личный праздник. В своем Telegram-канале фигуристка разместила короткий видеоролик, где она с улыбкой кусает большой праздничный торт — 26 апреля спортсменке исполнилось 20 лет.

Публикация стала символической точкой после сложного периода в карьере Валиевой. Срок ее отстранения за нарушение антидопинговых правил, связанный с обнаружением в пробе препарата «триметазидин», истек 25 декабря 2025 года. Все результаты, показанные с декабря 2021-го, включая золото командного турнира пекинской Олимпиады-2022, были аннулированы. Теперь фигуристка вновь имеет право участвовать в официальных соревнованиях.

Незадолго до дня рождения Валиева также делилась трогательным архивным фото из детства на другой своей странице в соцсети. Известно, что после окончания дисквалификации она перешла в тренировочную группу Светланы Соколовской и намерена возобновить соревновательную практику.

Ранее, в конце марта, экс-министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность, что возвращение Валиевой на лед положительно скажется и на российском, и на международном спорте. По его мнению, это событие принесет пользу всем сторонам. Подробности нового соревновательного графика Валиевой пока не разглашаются.

