Выгоднее новых: почему россияне скупают старые Mercedes и Porsche, а спрос на 30-летние авто вырос в 1,5 раза

В России зафиксировали полуторакратный рост спроса на европейские автомобили старше трех десятилетий. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, такой транспорт приобретают не только ради коллекционной ценности, но и ради весомой финансовой выгоды: в отличие от современных моделей, ретро-машины дорожают с возрастом, а их ввоз полностью освобождает покупателя от уплаты утилизационного сбора.

Самой желанной моделью на рынке стала легенда девяностых — Mercedes-Benz E500 в кузове W124, за ней идет представительский седан W126. Привезти и оформить такие экземпляры можно в среднем за 5–10 млн рублей. Вторую строчку по популярности занимает Porsche 911, чья итоговая цена достигает 10–30 млн. Замыкает тройку лидеров классика баварской марки — седаны BMW 7-й серии (730 и 750), обходящиеся покупателю ориентировочно в 5 млн за хорошо сохранившийся вариант.

Помимо тройки лидеров, высокий покупательский интерес аналитики фиксируют в отношении Mercedes-Benz G-класса, роскошных седанов S600, а также отдельных итальянских моделей Alfa Romeo. Согласно оценкам участников рынка, примерно половина финальной цены складывается из доставки и таможенного оформления, напрямую зависящего от рабочего объема двигателя.

Руководитель компании-импортера ретроавтомобилей в комментарии Shot отметил, что ключевым драйвером ажиотажа действительно стала возможность избежать расходов на утильсбор. Дефицита расходников и деталей на технику девяностых годов не наблюдается: европейские производители поддерживают выпуск запчастей, а в Россию они поступают через пул импортеров из дружественных государств.

