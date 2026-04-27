Председатель Мособлдумы принял участие в заседании Совета законодателей России

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов принял участие в заседании Совета законодателей России. Мероприятие прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

В рамках мероприятия президент РФ Владимир Путин поздравил всех с Днем российского парламентаризма. Он также подчеркнул, что в рамках грядущих выборов в Госдуму избирательная кампания должна пройти максимально прозрачно.

В рамках заседания обсудили укрепление гражданского единства, межнациональное и межконфессиональное согласие.

«Сохранение гражданского мира – это ежедневный труд и ответственность. Только оставаясь единым народом, мы сможем эффективно отвечать на любые внешние вызовы и гарантировать стабильное развитие России», – подчеркнул Брынцалов.

