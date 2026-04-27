«Стюарт Блум случайно уничтожил вселенные»: фанаты «Теории большого взрыва» ждут спин-офф с участием Кевина Суссмана

Фанаты культового ситкома «Теория большого взрыва», внимание! Стриминговый сервис HBO Max наконец опубликовал первые кадры долгожданного спин-оффа под интригующим названием «Стюарт Блум не смог спасти вселенную», передает Афиша Daily. Премьера состоится уже в июле, и, судя по первым намекам, нас ждет не просто возвращение в знакомую вселенную, а настоящий комедийно-фантастический апокалипсис.

В центре сюжета — вечно невезучий владелец магазина комиксов Стюарт Блум, которого сыграет Кевин Суссман. По сюжету, Блум случайно ломает какое-то устройство, принадлежащее Шелдону и Леонарду, и это действие запускает цепную реакцию, которая приводит к концу света… сразу в нескольких вселенных.

Спасать положение (и себя) Блум отправляется в компании своей девушки, которую сыграет Лорен Лапкус, геолога Берта (Брайан Позен) и квантового физика Барри Крипке (Джон Росс Боуи). Обещают также появление альтернативных версий героев из оригинального шоу — так что, возможно, мы увидим знакомые лица в неожиданных амплуа.

За работу над сериалом взялись соавторы «Теории большого взрыва» Чак Лорри и Билл Прэди, а также Зак Пенн, известный по фильмам «Главный герой» и «Маяк 23». Музыкальную тему для спин-оффа написал легендарный Дэнни Элфман, чьи саундтреки к фильмам Тима Бертона и многим другим картинам знает весь мир.

Обещают, что новый сериал сохранит фирменный юмор оригинала, но при этом будет более насыщен научной фантастикой.

