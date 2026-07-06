Здравоохранение в Черноголовке: это важно знать каждому пациенту

В подмосковной Черноголовке на Дне открытых дверей в местной поликлинике обсудили ключевые вопросы работы системы здравоохранения. В мероприятии приняли участие главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц, заведующие отделениями Городской больницы Черноголовки, советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов и член Общественной палаты Подмосковья Инна Орлова.

Юрий Радионов разъяснил жителям классификацию вызовов по номеру 112, которая делит обращения на три категории — экстренную, неотложную и плановую помощь — в зависимости от состояния пациента.

Сергей Лившиц рассказал о работе черноголовского реабилитационного отделения, признанного одним из ведущих в регионе благодаря оснащению и квалификации персонала. Также за последние годы в больнице заменили аналоговую аппаратуру на цифровую, в планах — закупка оборудования для ультразвуковой диагностики и стоматологического отделения.

Отдельный блок вопросов касался записи к узким специалистам. Жителям напомнили, что прием профильных врачей доступен в Ногинске, где в июле на улице 2‑й Глуховской открывается новая поликлиника — там будут вести прием четыре эндокринолога. Направление можно получить через участкового терапевта.

Также было отмечено, что при ряде состояний, например при сахарном диабете 2 типа у пациентов на учете, терапевт вправе самостоятельно назначить анализы или выписать рецепт. Пациенты, отмеченные в системе ЕМИАС как состоящие на диспансерном учете, могут записываться к узким специалистам напрямую, без предварительного визита к терапевту. На встрече затронули темы льготного лекарственного обеспечения, диспансеризации, вакцинации и дистанционных консультаций.