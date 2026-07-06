В Балашихе оштрафовали местного жителя за незаконную прокладку коммуникаций через лес

В Балашихе оштрафовали местного жителя за незаконную прокладку инженерных коммуникаций на участке Кучинского участкового лесничества. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Так, житель в рамках проведения работ по врезке труб в канализационный коллектор организовал прокладку коммуникаций через лес, используя тяжелую технику.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за самовольное использование лесного участка, загрязнение территории горюче-смазочными материалами и повреждение напочвенного покрова. Он был оштрафован на ₽26 тыс. Также ему предъявили претензию о возмещении ущерба на ₽1,4 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств региона.