В Ногинске открыли новую поликлинику на 500 посещений в смену

На улице 2-я Глуховская города Ногинска Богородского округа открылась новая поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Там обустроили взрослое отделение на 350 посещений в смену и детское — на 150. Для пациентов установили современное оборудование для диагностики: рентген, флюорограф, маммограф. Им доступны зоны ожидания, адаптированные пространства для маломобильных посетителей и детские площадки. К поликлинике прикрепят более 40 тыс. человек.

Работы проведены в рамках областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.