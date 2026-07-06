Законы термодинамики в вафельном стаканчике: почему мороженое тает неравномерно и как этим управлять

Мороженое из контейнеров лучше начинать есть не с середины, а с краев. Такой способ помогает сохранить текстуру продукта и избежать жестких ледяных кристаллов после повторной заморозки, пишет Daily Mail со ссылкой на основательницу австралийского бренда Elato Роз Калдор-Арони.

По словам эксперта, края мороженого первыми начинают таять, потому что соприкасаются со стенками упаковки. Если снять размягчившийся слой по периметру, растаявшая часть не успеет снова замерзнуть и стать твердой.

Проблема знакома многим любителям десерта. Когда мороженое подтаивает, из него выходит часть воздуха, а вода при повторной заморозке образует более крупные кристаллы льда. Из-за этого нежная масса становится зернистой и хрустящей.

Совет снова стал обсуждаться в соцсетях после того, как жительница Оксфорда Келли Прист показала ванночку, где она ела мороженое по кругу, оставив шар в центре. Одни пользователи назвали это правильным способом, другие признались, что предпочитают снимать десерт ровными слоями.

При этом строгих правил нет. Производители советуют лишь не держать мороженое долго в тепле, быстрее возвращать его в морозилку и перед подачей дать ему немного размягчиться.