Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Специалисты МосОблЕИРЦ начали консультировать жителей Подмосковья в многофункциональных центрах. Их помощь доступна в 32 офисах, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В МФЦ Балашихи, Богородского округа, Воскресенска, Каширы, Красногорска, Люберец, Наро-Фоминска, Орехово-Зуево, Пушкино, Солнечногорска и Щелково можно проконсультироваться по начислениям за ЖКУ, оплатить счета или оформить справки.

В МФЦ Домодедово, Звездного городка, Яхромы, Черноголовки, Щелково, Запрудни, Путилково, Селятино и Тучково доступны видеоинфоматы. С их помощью можно проконсультироваться со специалистами через видеосвязь.

Адреса и графики работы доступны на сайте МосОблЕИРЦ, в онлайн-чате или по телефону 8 (499) 444-01-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по переводу муниципальных соцуслуг в цифру.