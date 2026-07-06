«Большие дяди» против книги МакSим: почему певица, пережившая клиническую смерть, отменила выход автобиографии?

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Сергеевна Абросимова) объявила об отмене выхода своей автобиографической книги «Другая реальность», пишет The Voice. Причиной стали угрозы в адрес ее 17-летней и 11-летней дочерей.

Артистка рассказала, что «большие дяди» позвонили в издательство, типографию и ей самой с требованием не выпускать книгу. По словам певицы, угрозы касались безопасности ее детей, поэтому она не может рисковать ими, несмотря на то, что тираж уже отпечатан и сделаны тысячи предзаказов.

«Когда речь идет только обо мне, я могу бороться. Могу спорить. Могу идти до конца и принимать последствия своих решений. Но когда под угрозой оказываются моя семья и мои дети — у меня больше нет выбора. Я приношу свои личные извинения каждому, кто ждал ее выхода, кто поддерживал меня», — заявила певица.

В своем обращении она призналась, что вложила в эту книгу всю душу. МакSим работала над ней долгое время, писала о чувствах, которые никогда не могла озвучить раньше, и даже лично занималась иллюстрациями. Отмена выхода книги стала для нее ударом в сердце.

Это не первое испытание в жизни певицы. В июне 2021 года артистка едва не умерла от пневмонии, пережила клиническую смерть и долгую реабилитацию. Она также боролась с алкогольной зависимостью. МакSим признавалась, что после выхода из комы столкнулась с предательством близкого человека, который пожалел, что она выжила.

Ранее певица МакSим призналась, что четыре года носила парики из-за последствий комы.