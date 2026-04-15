Зеленые против золотых: гастроэнтеролог Харитонов рассказал, какой киви лучше слабит и почему его не стоит чистить

Киви, который давно и привычно лежит на полках практически каждого магазина, незаслуженно остается в тени более популярных яблок и апельсинов. Многие покупатели признаются, что их отпугивает необходимость счищать «мохнатую» кожицу, хотя по своей питательной ценности этот фрукт способен дать фору признанным лидерам. Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов в своем блоге подробно рассказал, чем именно хорош этот плод и почему его не стоит чистить, передает aif.ru .

По словам специалиста, широко распространенное мнение о рекордном содержании витамина С в киви полностью соответствует действительности: даже в небольшом плоде весом около ста граммов аскорбиновой кислоты больше, чем в среднем апельсине. Помимо этого, киви значительно превосходит апельсины по содержанию фолиевой кислоты, витамина Е и калия. Что касается яблок, то они, при всей своей пользе за счет антиоксидантов и микроэлементов, заметно уступают «мохнатому» конкуренту по витаминному составу. При этом калорийность киви остается весьма скромной — всего 60 килокалорий на 100 граммов, что составляет лишь около трех процентов дневной нормы для среднестатистической женщины.

Однако главный секрет киви, как отметил доктор Харитонов, кроется в его кожице. Счищая ее, человек лишает себя значительной доли полезных веществ. Употребление неочищенного плода увеличивает поступление в организм антиоксидантов и клетчатки примерно наполовину, а также обеспечивает гораздо более высокую дозу фолиевой кислоты и витамина Е.

Особое внимание гастроэнтеролог уделил послабляющим свойствам зеленых киви. Он сослался на научное исследование, проведенное в США в 2020 году, в ходе которого сравнивалась эффективность натуральных слабительных средств у пациентов с хроническими запорами. Участники, принимавшие киви, отметили не только улучшение частоты и консистенции стула, но и более выраженный эффект в отношении вздутия живота. При этом неудовлетворенность терапией в этой группе была значительно ниже, чем среди тех, кто использовал чернослив или псиллиум.

По словам Харитонова, такой мощный эффект обеспечивается сочетанием пищевых волокон и уникального фермента актинидина. Этот фермент расщепляет белки, улучшая их переваривание, стимулирует перистальтику кишечника и способствует удержанию влаги, что размягчает стул и облегчает опорожнение. Для достижения устойчивого результата при хронических запорах врач рекомендует съедать один-два зеленых киви в день, причем желательно вместе с кожурой, чтобы максимально увеличить потребление клетчатки.