Зевают, чтобы не грустить: как антидепрессанты могут превратить человека в «зевающее существо»

Ученые провели проспективное наблюдение за 150 пациентами с большим депрессивным расстройством, которые впервые начали прием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Через месяц терапии у 110 участников, завершивших наблюдение, действительно значительно снизилась выраженность депрессивных симптомов и бессонницы. Однако параллельно исследователи зафиксировали неожиданный эффект: частота и интенсивность зевоты у пациентов возросли. Доля тех, кто страдал от чрезмерной зевоты, увеличилась с 5,4% до 15,4%. Проведенный анализ показал, что интенсивность зевоты напрямую коррелировала с тяжестью депрессии и нарушениями сна как до начала лечения, так и после него. Любопытно, что у пациентов, которые хорошо отвечали на терапию, зевота со временем уменьшалась. У тех же, чей клинический ответ был слабее, этот симптом, напротив, усиливался. Авторы работы отмечают, что зевота может быть не только побочным эффектом приема СИОЗС, но и потенциальным биомаркером, позволяющим оценить ответ на лечение. Хотя о немедленном практическом применении этого открытия говорить еще рано, исследование подчеркивает важность учета даже таких, на первый взгляд, незначительных симптомов при наблюдении за пациентами с депрессией.