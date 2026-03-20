«Жалоб не было»: минздрав встал на сторону психбольницы, где погиб 21-летний пациент

В Ярославской области продолжается резонансная история вокруг Рыбинского филиала областной психиатрической больницы. Ранее к региональному уполномоченному по правам человека Сергею Бабуркину обратилась мать молодого пациента, скончавшегося в этом учреждении. Женщина рассказала, что в стационаре практически невозможно навещать родственников, а прогулки для больных полностью отменены.

По словам заявительницы, возможность посещений исчезла еще в период пандемии коронавируса и так и не была восстановлена. Сейчас родственники могут получить информацию о состоянии пациента только по телефону — один час в неделю, и это время является единственным окном связи для всех семей. Женщина подчеркнула, что длительная изоляция от близких и отсутствие прогулок на свежем воздухе тяжело сказываются на психическом состоянии пациентов и не способствуют их выздоровлению.

Выездная проверка, проведенная омбудсменом Сергеем Бабуркиным, подтвердила наличие серьезных проблем. Уполномоченный зафиксировал, что так называемая прогулочная зона представляет собой заброшенную, захламленную и не расчищенную от снега территорию. Нормальный подход к ней из здания больницы отсутствует, а окружающий деревянный забор местами повалился.

По итогам визита Бабуркин направил письмо исполняющему обязанности министра здравоохранения Ярославской области с требованием обязать главного врача отменить приказ о полном запрете посещений и прогулок.

Позиция минздрава: «Все соответствует нормам»

В региональном министерстве здравоохранения ситуацию прокомментировали иначе. Чиновники заявили, что деятельность Рыбинского филиала полностью соответствует установленным нормам и требованиям Минздрава России.

В ведомстве пояснили, что посещения пациентов разрешены три дня в неделю — во вторник, четверг и субботу, но при обязательном предварительном согласовании с заведующим отделением. При этом визиты проходят с соблюдением антитеррористических и санитарно-эпидемиологических норм, а также требований о врачебной тайне.

В минздраве добавили, что в ряде случаев права пациента могут временно ограничиваться по рекомендации лечащего врача, исходя из медицинских показаний и в интересах самого больного. Это касается в том числе использования мобильных телефонов и допуска посторонних лиц.

Что касается связи с родственниками, в министерстве сообщили, что лечащие врачи общаются с семьями пациентов по телефону в рабочие часы, но при необходимости могут проводить личные встречи в установленные дни приема. При этом, по данным ведомства, жалоб на установленный порядок взаимодействия до настоящего момента не поступало.

Вопрос прогулок, по версии минздрава, также урегулирован: на прилегающей территории филиала предусмотрена зона отдыха, где пациенты могут гулять в соответствии с распорядком дня и погодными условиями. Отказ в прогулке возможен только при наличии медицинских показаний, подтвержденных врачом.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что вопрос установки нового ограждения территории находится в стадии реализации — подготовлена документация, проведена экспертиза проекта и расчистка площадки. Оконные блоки в здании, по информации минздрава, соответствуют утвержденному проекту и обеспечивают достаточное освещение.

Таким образом, в министерстве здравоохранения резюмировали, что Рыбинское отделение психиатрической больницы функционирует в полном соответствии с законодательством и нормативными актами.