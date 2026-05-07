Жара против деменции: 70-летний американец с роковой мутацией избежал болезни Альцгеймера, работая в машинном отделении

Издание New Scientist рассказало удивительную историю Дага Уитни — 70-летнего американца, которому удалось обмануть наследственность. Мужчина является носителем генетической мутации, которая почти гарантированно вызывает болезнь Альцгеймера в возрасте от 40 до 50 лет. Его семью, по собственному признанию, буквально выкосила эта эпидемия: у матери было 13 братьев и сестер, и десятерых из них не стало до 60 лет.

Однако сам Уитни не только дожил до преклонных лет в здравом уме, но и прошел томографию мозга, которая показала поразительную картину — аномального тау-белка, провоцирующего нейродегенерацию и считающегося одним из главных виновников болезни, у него оказалось крайне мало.

Изучившие этот феномен врачи выдвинули гипотезу, объясняющую такую защиту. Всю жизнь Уитни проработал механиком на кораблях и годами находился в машинном отделении, где царила экстремально высокая температура. Исследователи предположили, что именно постоянный жар помогал его организму контролировать уровень токсичного белка.

Невролог Ребекка Нисбет, комментируя этот случай, выразила мнение, что тепловое воздействие — это метод, который не причинит вреда и при этом способен снизить риск развития деменции. Она также сослалась на более ранние исследования на мышах, проведенные в Европе и Канаде, которые показали, что нагревание помогает сохранить структуру тау-белка и улучшить способность мозга очищать его. Кроме того, финские ученые ранее установили, что регулярное посещение сауны значительно уменьшает вероятность развития болезни Альцгеймера.