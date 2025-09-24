Женщина после трансплантации сердца родила здоровую девочку в Москве

В городской клинической больнице №67, носящей имя Л.А. Ворохобова, медики создали условия для того, чтобы женщина, перенесшая пересадку сердца, смогла стать матерью. Информацию об этом предоставила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Во время беременности у пациентки ухудшилось состояние и она обратилась за помощью к специалистам. Обследование выявило у нее ряд проблем, в частности, прогрессирующую сердечную недостаточность.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, преждевременные роды, начавшиеся на 35-й неделе, прошли благополучно благодаря слаженной работе команды профессионалов, что позволило избежать каких-либо осложнений.

На свет появилась здоровая девочка, которая провела в стационаре еще три недели под наблюдением врачей, набираясь сил. В настоящее время мать и дочь выписаны из медицинского учреждения и находятся в удовлетворительном состоянии.

Медики отметили редкий характер подобного случая, подчеркнув, что в мировой медицинской литературе зафиксировано менее сотни случаев успешных родов у женщин после трансплантации сердца.

