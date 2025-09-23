В Подмосковье спасли годовалого мальчика, отравившегося ртутью из градусника

В пресс-службе Видновской клинической больницы рассказали, как родители и медики оперативно оказали помощь малышу, который проглотил ртуть из градусника, сообщил REGIONS.

В пресс-службе больницы отметили, что родители мальчика оказали первую помощь: прополоскали рот ребенка и вызвали скорую помощь. Инцидент произошел во время игры ребенка. Мама обратила внимание на разбитый градусник и сразу проверила ротовую полость малыша.

По информации пресс-службы, сотрудники Видновской клинической больницы быстро провели промывание желудка. Годовалого малыша госпитализировали для проведения инфузионной терапии, которая позволяет вывести токсины из организма.

«Это вещество (ртуть. — Прим. ред.) способно вызывать нарушения в работе нервной системы, почек, печени, сердца и приводить к общему отравлению организма», — сказала заведующая педиатрическим отделением Вероника Петрова.

По информации пресс-службы, благодаря правильно подобранному лечению уже через несколько дней малыша выписали. Вероника Петрова призвала родителей быть бдительными вне зависимости от возраста ребенка. От малышей стоит прятать градусник. Детям постарше важно разъяснять, в чем опасность ртути. При первых подозрениях на отравление рекомендовано сразу обращаться к врачу.

