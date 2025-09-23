Женщина выжила благодаря одной простой жалобе врачу

Женщина обнаружила у себя рак яичников благодаря случайной жалобе на мышечную боль во время визита к гинекологу. Об этом стало известно Daily Mirror .

Британка Грейн Морган-О’Рурк случайно обнаружила у себя рак яичника на ранней стадии благодаря, как сейчас считает, простой жалобе врачу. Во время планового визита к гинекологу в 2022 году женщина между делом упомянула, что несколько недель назад потянула мышцу живота во время упражнений.

Она рассказала, что ощущала боль, похожую на мышечную, которая не проходила. Врач, услышав это, немедленно направила пациентку на ультразвуковое исследование. Обследование выявило крупную кисту яичника, которую впоследствии удалили. Гистологический анализ показал, что пять процентов клеток опухоли были злокачественными. Женщине диагностировали светлоклеточный рак яичников первой стадии, который является редкой и агрессивной формой заболевания.

После операции Грейн прошла курс химиотерапии, что привело к потере волос и увеличению веса. Однако она убеждена, что ей крупно повезло. Британка призывает женщин не игнорировать даже незначительные симптомы и не ставить себе диагнозы с помощью интернета, а своевременно обращаться к специалистам.

