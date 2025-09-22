Женщинам рассказали, когда нужно сменить гинеколога

Терпеть боль во время менструации не норма, а отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния. Об этом заявила врач-гинеколог Пав Нанаяккара. Ее слова также приводит The Guardian .

По словам специалистки, испытывать боль в течение менструального цикла, будь то во время самих месячных или в другие дни, это не норма. Если врач предлагает просто перетерпеть дискомфорт и не назначает никакого лечения, то женщинам стоит обратиться за консультацией к другому специалисту.

Гинеколог объяснила, что игнорирование жалоб пациенток часто приводит к тому, что женщины годами живут с болью, не получая необходимой медицинской помощи. Врачи нередко списывают подобные симптомы на обычные менструальные боли или тревожное состояние.

Нанаяккара настаивает на том, что у пациенток есть полное право искать другого специалиста, который сможет установить причину болевых ощущений, независимо от того, где оказывается медицинская помощь – в частной клинике или государственном учреждении.

