Женщине, которой на 18-й неделе беременности провели операцию на матке, помогли родить в Подмосковье

Тридцативосьмилетней женщине на восемнадцатой неделе беременности с жалобами на ноющие боли внизу живота провели операцию на матке в гинекологическом отделении Электростальской больницы. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что пациентка была переведена в хирургическое отделение для проведения операции. Во время вмешательства было выявлено большое количество темной жидкой крови и огромных сгустков в объеме более двух литров по всему животу под печенью и селезенкой, а также вокруг матки и кишечника.

Известно, что врачи наложили пять гемостатических швов на беременную матку в области кровоточащего сосуда, что позволило остановить кровотечение. Примечательно, что всю операцию малыш через стенку матки бился ножками о руки проводившего вмешательство гинеколога. Уже после выписки женщина продолжила наблюдаться в женской консультации по месту жительства и для родоразрешения была направлена в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).

Научный сотрудник МОНИИАГ, к. м. н. Елена Дулаева рассказала, что пациентка поступила в медучреждение на 37-й неделе беременности с косым положением плода и многоводием. Чуть позднее на сроке 38-39 недель женщине было произведено кесарево сечение. Так, на свет появился здоровый мальчик весом почти три с половиной килограмма и ростом 51 сантиметр.

К счастью, на данный момент и мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны из медучреждения домой.