Женщине помогли стать мамой в Подмосковье после 7 кесаревых сечений

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства помогли стать мамой 38-летней жительнице Подмосковья в 7-й раз. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что в положенный срок в результате кесарева сечения на свет появился здоровый мальчик весом почти четыре килограмма и ростом пятьдесят четыре сантиметра. При этом все дети были рождены путем кесарева сечения, так как присутствовал малый срок между родами.

Главврач медучреждения Татьяна Мельник подчеркнула, что благодаря профессионализму и опыту, врачи ее центра могут успешно вести беременность и принимать роды даже после такого количества проведенных ранее кесаревых сечений.

В настоящий момент и мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Это уже не первый ребенок женщины, появившийся в стенах Московского областного центра охраны материнства и детства, а четвертый.