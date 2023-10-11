Женщине с удвоением матки и миомой помогли стать мамой в подмосковном Ногинске

Тридцатитрехлетней женщине с удвоением матки и миомой средних размеров на 40-й неделе беременности помогли родоразрешиться в родильный дом Ногинской больницы. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Врачи отметили, что удвоение матки является патологией, которая встречается у пациенток крайне редко, поэтому было принято решение о проведении кесарева сечения, в ходе которого и обнаружили миому матки средних размеров.

Так, за одно вмешательство было выполнена миомэктомию, то есть удалили миому и помогли появиться на свет здоровой девочке весом почти три килограмма и ростом 51 сантиметр. На данный момент мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.

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