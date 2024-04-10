Женщине с удвоением матки и огромной грыжей помогли стать мамой в МОНИИАГ

В Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) помогли родоразрешиться 29-летней женщине с огромной грыжей поясничного отдела и двумя матками. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что в медучреждение женщина попала на 11-й неделе беременности для наблюдения и дальнейшего родоразрешения. Ведь с детства пациента страдала тяжелыми заболеваниями и перенесла многочисленные операции по коррекции пороков развития скелета, сердечно-сосудистой системы и других органов, кроме того, имела удвоение матки.

Самым сложным для вынашивания беременности являлась редчайшая патология — врожденная грыжа спинномозгового канала — срединное менингоцеле гигантского размера, который составлял более 2,3 литра. Огромное образование, мешающее нормальной работе внутренних органов при беременности, еще больше сдавливало соседние органы, вело к их смещению и негативно влияло на их работу.

«Уникальная пациентка регулярно проходила обследования. В связи с высокими рисками негативного исхода беременности за ее состоянием следили в том числе врачи-нейрохирурги. Совместными усилиями врачей беременность удалось пролонгировать» — рассказала старший научный сотрудник областного НИИ акушерства и гинекологии Кетеван Ахвледиани.

Операцию кесарево сечения пришлось провести на 36-й неделе в связи со спонтанным развитием родовой деятельности. К счастью, на свет появился здоровый мальчик весом чуть менее трех килограммов и ростом 48 сантиметров. На данный момент женщина и новорожденный уже выписаны из медучреждения.