Женщине удалили опухоль размером с плод на поздних сроках

В Чувашии врачи спасли женщину, удалив у нее огромную опухоль весом около 10 килограммов. Сложную двухчасовую операцию провели акушеры-гинекологи Городской клинической больницы № 1. Они вырезали миому матки, размер которой был сравним с плодом на позднем сроке беременности.

По информации ведомства, пациентка поступила в критическом состоянии, так как опухоль сдавливала другие органы, вызывая проблемы с мочеиспусканием, анемию и жар. До этого она наблюдалась у врача, но отказывалась от операции. Врачи предупредили, что без оперативного вмешательства могли развиться сепсис и почечная недостаточность.

