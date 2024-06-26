Женщину привезли в Люберецкую больницу с черепно-мозговой травмой, а спасли от алкогольной комы

Шестидесятипятилетнюю женщину с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма привезли работники скорой помощи в Люберецкую областную больницу, однако начали лечить уже от токсического воздействия неустановленного вещества. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«При поступлении в приемный покой у больной отмечалось низкое давление 60 на 20 мм ртутного столба, нарушение сознания, дыхания. Все симптомы полиорганной недостаточности — то есть отказа работы почек. К тому же при компьютерной томограмме диагноз черепно-мозговая был исключен. И мы подключили больную к аппаратам искусственной вентиляции легких, и „Искусственная почка“, и начали проводить острый гемодиализ», — рассказал заведующий реанимацией стационара №1 Вил Нуриев.

Позднее предположение врачей подтвердилось, в больницу приехал сын пациентки. В разговоре с медиками он признался, что пожилая женщина жила одна и часто принимала алкоголь, который и стал причиной сбоя работы почек.

По словам Вила Нуриева, на фоне сеансов заместительной почечной терапии с помощью аппарата «Искусственная почка» врачам удалось очистить кровь пациентки от продуктов распада этанола и вывести женщину из алкогольной комы, сознание пациентки прояснилось, и она была снята с аппаратного дыхания. В дальнейшем женщину перевели в стационар №3 под контроль нефрологов.