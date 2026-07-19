«Жиры нужны для гормонов». Диетологи развенчали миф о «вредных» продуктах

Одна из наиболее частых ошибок при снижении веса – жесткое разделение продуктов на «разрешенные» и «запрещенные». Об этом со ссылкой на экспертов Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества сообщает «Лента.ру».

Одна из наиболее частых ошибок при снижении веса – жесткое разделение продуктов на «разрешенные» и «запрещенные». Об этом со ссылкой на экспертов Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества сообщает «Лента.ру».

Как отмечается в публикации, фундамент грамотной системы питания строится на подсчете КБЖУ – калорий, белков, жиров и углеводов. Специалисты уточняют, что физиологически обоснованным считается дефицит калорийности в пределах до 20% от суточной нормы. Такой режим, по их словам, допустимо выдерживать продолжительное время: масса тела будет уходить постепенно, однако достигнутый результат закрепится надежно.

В то же время, согласно опубликованным данным, ускоренный метод с дефицитом в 30–40% дает быструю отвес, но существенно повышает вероятность обратного набора килограммов.

Отдельное внимание в материале уделено еще одному распространенному заблуждению – полному отказу от жиров. Авторы подчеркивают: липиды жизненно необходимы для усвоения витаминов и синтеза гормонов, поэтому их исключение из меню недопустимо.

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