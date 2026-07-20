Массовое отравление россиян в Турции: Генконсульство РФ внесло ясность в ситуацию

Генеральное консульство Российской Федерации в Анталье не получало обращений от российских граждан о массовом отравлении в отелях региона. Профильные ведомства Турции также не подтвердили информацию, появившуюся в соцсетях и СМИ. Дипломаты держат ситуацию на контроле, узнал ТАСС .

В Telegram-канале «SHOT Проверка» появилось сообщение о том, что в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье российские туристы пострадали от пищевого отравления. Якобы у супруга и ребенка одной из отдыхающих началась сильная рвота под конец отпуска, медики диагностировали бактериальную инфекцию и назначили антибиотики.

Однако в генеральном консульстве РФ в Анталье опровергли эти сведения. Дипломаты связались с турецкими профильными службами, которые не нашли подтверждений инциденту.

«Обращений российских граждан в генконсульство по поводу отравлений в Аланье также не поступало. Дипломаты продолжат отслеживать данную ситуацию и готовы в случае необходимости оказать россиянам соответствующее консульское содействие», - говорится в сообщении генконсульства.

Ранее сообщалось, что туристам в Турции рекомендовали снимать конфликты в ресторанах на видео.