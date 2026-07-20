Геометрия завитка: что происходит под кожей головы и определяет форму волос

Кудрявыми или прямыми волосы становятся не только из-за ухода, влажности и укладки — их форма определяется еще под кожей, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование южноафриканских ученых под руководством дерматолога Эльсаба Клета, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society A. Исследование волосяных фолликулов показало, что будущий волос начинает изгибаться еще до того, как появляется над поверхностью кожи.

Каждый волос формируется внутри фолликула. Если он расположен почти вертикально и симметрично, волос обычно растет прямым. Если фолликул изогнут, как клюшка для гольфа, новая часть волоса формируется уже с изгибом.

Ученые считают, что важна и асимметрия внутри самого «шаблона»: клетки на одной стороне фолликула делятся и созревают иначе, чем на другой. Из-за этого кератин и другие вещества распределяются по волосу неравномерно, а прядь легче закручивается, изгибается или образует плотный завиток.

После выхода из кожи волос уже не является живой тканью в привычном смысле — это в основном кератиновое волокно. Поэтому его форма во многом сохраняет особенности, заданные волосяным фолликулом.

Строение волосяных фолликулов определяется генетическими факторами, поэтому тип волос часто бывает схожим у родственников. При этом ученые считают некорректным жестко делить волосы по расовому признаку: в разных популяциях встречается широкий спектр их форм.

Существует и эволюционная гипотеза: кудрявые волосы могли защищать голову от перегрева. В эксперименте 2023 года манекен с волосами поглощал меньше тепла, чем без волос, а плотные кудри лучше всего защищали от воздействия искусственного солнечного излучения.