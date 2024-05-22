Житель Подмосковья оглох на одно ухо и чуть не погиб из-за ватных палочек

Выяснилось, что молодой человек уже несколько лет имеет это заболевание, оно приобрело хроническую форму, поэтому пациент оглох на одно ухо.

В ходе исследования врачи обнаружили первопричину — у мужчины была повреждена барабанная перепонка. Из-за этого в среднее ухо попала инфекция. Этому поспособствовали ватные палочки, вода и воздух.

Пациент прошел терапию, которая принесла положительные изменения, однако появилась боль за ухом, которая переходила в шею и лихорадку. Врачи заподозрили тромбоз. Такое состояние могло привести к сепсису или отрыву тромба и, как следствие, к летальному исходу.

Диагностика подтвердила опасения врачей. Как рассказал заведующий ЛОР-отделением Богдан Кулешов, пациента экстренно прооперировали.

«Первым этапом выполнили дренированием всех ячеек полости среднего уха: все промыли, вычистили. Вторым этапом вскрыли ложе сигмовидного синуса — там гной. После его удаления смогли подтвердить тромбоз. Тромб удалили вместе с паталогическим содержимым», — сказал специалист.

Операция длилась 2,5 часа. Спустя десять дней мужчину выписали на амбулаторное лечение. Сейчас к нему уже частично вернулся слух. В скором времени молодому человеку будет проведена плановая операция, чтобы нивелировать риски рецидива.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда завершится строительство больничного комплекса в Хотьково.