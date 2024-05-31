Житель столицы заболел гепатитом из-за большого количества парацетамола

В столице врачи спасли мужчину, который едва не лишился печени в связи с усердными попытками побороть простудное заболевание жаропонижающими препаратами. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что поступивший в больницу пациент жаловался также на лихорадку, сильную слабость и потемнение мочи. Итоги анализов смутили врачей, и парню назначили дополнительное обследование, которое показало, что результаты анализов, указывающие на функцию печени, были повышены в сотни раз. В результате пациенту диагностировали лекарственный гепатит, который вызван обычным парацетамолом.

Добавляется, что на фоне массивной гибели клеток органа у пациента развилась серьезная печеночная недостаточность, и его срочно перевели в реанимацию. Мужчине была назначена комплексная интенсивная терапия, а также дезинтоксикационная терапия. Состояние пациента удалось быстро стабилизировать.