Жителей Подмосковья продолжат обеспечивать льготными лекарствами в 2024 году

Всего на обеспечение жителей Московской области в следующем году будет выделено более девятнадцати миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

Ожидается, что 3,3 миллиарда рублей выделят из федерального бюджета, а 15,9 миллиарда поступит — из регионального. Всего на сегодняшний день в Подмосковье насчитывается порядка семисот тысяч граждан, имеющих право на получение льготных лекарств.

По словам председателя Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, в регионе проводится активная работа по развитию служб и сервисов, созданных для удобства жителей Подмосковья и используемых в том числе для получения льготных лекарств и изделий медицинского назначения.

«Оформить такой рецепт можно без посещения поликлиники — это может сделать лечащий врач с помощью телемедицинской консультации», — подчеркнул Андрей Голубев.

Так, всего с начала этого года таким способом было оформлено почти девятьсот тысяч электронных рецептов на льготные лекарственные препараты.