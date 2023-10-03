Жители Коломны могут сделать биопсию щитовидной железы в своем муниципалитете

Теперь вместо поездки в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского жители Коломны могут пройти пункционная биопсия узлового образования щитовидной железы под УЗИ-контролем в Коломенской областной больнице. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Заместитель главного врача по медицинской части Коломенской областной больницы Ольга Миронова рассказала, что тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия под ультразвуковым контролем является золотым стандартом диагностики новообразований щитовидной железы.

Отмечается, что прямым показанием для проведения биопсии является узловое образование щитовидной железы размером более одного сантиметра. Сама процедура проводится она без анестезии. После прокола узла щитовидной железы врач тонкой иглой с помощью одноразового шприца выполняется забор клеток щитовидной железы.

На пункцию щитовидной железы направляет лечащий врач. А уже по результатам исследования медицинский специалист определяется с дальнейшей тактикой ведения пациента. Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС.

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