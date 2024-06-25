Жители Подмосковья могут по телефону узнать о самочувствии родственника в больнице

Почти пять с половиной тысяч раз жители Подмосковья узнали о самочувствии родственника, находящегося в стационаре подмосковной больницы, по номеру 122. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, что узнать состояние родственника, проходящего лечение в одной из наших больниц, можно оставив заявку по телефону 122. После этого сотрудник медучреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на вопросы.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. Отметим, что на данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.