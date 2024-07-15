Жители подмосковного Электрогорска теперь могут пройти обследование на новом рентген-аппарате

Новый рентген установили в стационаре Электрогорской больницы взамен устаревшей аналоговой техники, которая не отвечала современным требованиям. Предварительно в рентген-кабинете был проведен ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Примечательно, что только с начала этого года в регионе заменили уже почти пятьдесят рентгенов на общую сумму более девятисот миллионов рублей. Новый рентген-аппарат, установленный в терапевтическом корпусе стационара Электрогорской больницы, обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой.

Кроме того, новый рентген-аппарат работает в круглосуточном режиме. В сутки на нем планируется проводить около 60 исследований пациентам из поликлиники и тем, кто проходит стационарное лечение в терапевтическом отделении больницы. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение».