Жители подмосковного поселка Жуково скоро смогут получать лечение в новом ФАПе

Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта завершается в поселке Жуково в городском округе Солнечногорск. Общая строительная готовность составляет уже более девяноста процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент на объекте ведутся пусконаладка инженерных сетей, а также завершаются работы по благоустройству. Ожидается, что данное медицинское учреждение будет обслуживать около полутора жителей, принимая в смену 36 человек и предоставляя им квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что строительство больничного комплекса в Хотьково в Сергиевом Посаде завершится в сентябре.