Жители РФ назвали наиболее популярные прививки

По результатам опроса одной из медкомпаний, наиболее востребованной прививкой этого сезона является вакцина от клещевого энцефалита, которую планируют сделать 13% респондентов. Об этом сообщает NEWS.ru .

Отмечается, что также популярны вакцины от полиомиелита и бешенства, а также от гриппа, коронавируса и кори.

Уточняется, что пользуются спросом у жителей РФ прививки от туберкулеза, брюшного тифа, столбняка и лишая.

Добавляется, что более 20% респондентов вакцинируются на фоне боязни заразиться сезонными вирусами, также около 20% прививаются из-за путешествий, а 13% соблюдают календарь вакцинаций.